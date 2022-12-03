Форвард «Торонто» Йернкрук выбыл минимум 2 недели из-за травмы паха

Форвард «Торонто» Калле Йернкрук выбыли как минимум на 2 недели из-за травмы паха, сообщает журналист Люк Фокс.

31-летний швед получил травму в матче регулярки против «Сан-Хосе» (3:1).

Ожидается, что его место в топ-6 займет Ник Робертсон.

В этом сезоне Йернкрук провел 25 матчей и набрал 9 (5+4) очков. Летом он подписал четырехлетнее соглашение на 8,4 миллиона долларов. Средняя зарплата игрока составит 2,1 миллиона долларов.