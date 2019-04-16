01:35 | Хоккей — НХЛ

Форвард "Торонто" Кадри дисквалифицирован до конца первого раунда плей-офф

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Нападающий "Торонто" Назем Кадри получил дисквалификацию до конца первого раунда плей-офф НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Он наказан за нарушение против форварда "Бостона" Джейка Дебраска.

Эпизод произошел во время второго матча серии, в котором "Бостон" победил со счетом 4-1. Счет в серии равный - 1-1. Третий матч начнется в 02.00 по московскому времени.

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https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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