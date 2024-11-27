Форвард «Торонто» Гребенкин рассказал о переживаниях перед дебютом в НХЛ

Нападающий «Торонто» Никита Гребенкин испытывал небольшой мандраж на утренней тренировке перед дебютом в НХЛ.

21-летний форвард дебютировал в лиге 21 ноября в домашнем матче с «Вегасом» (3:0).

«Думаю, эмоции исчезли после утренней тренировки в день матча. На ней был небольшой мандраж, не знаю почему так. И уже выходил на лед перед игрой без волнения: когда впервые коснулся льда, то все ушло. Да и перед матчем, когда подходил к арене, то был спокоен. Когда зашел в раздевалку, стал общаться со всеми, поймал релакс. Люди из «Торонто», которые смотрели мои игры в Американской хоккейной лиге, понимали, что я за игрок, и сказали мне: показывай свой хоккей. Когда тебя поднимают в НХЛ, ты ничего не должен там выдумывать, а играть в свою игру, помогать команде», — рассказал Гребенкин ТАСС.

В нынешнем сезоне российский нападающий набрал 10 (4+6) очков за 13 игр в составе фарм-клуба «Торонто».