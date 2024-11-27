Форвард «Торонто» Гребенкин рассказал, чему его научила игра в АХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Торонто» Никита Гребенкин рассказал, что Опыт игры в АХЛ помог осознать, что можно действовать на льду еще жестче.

«АХЛ на данном этапе мне помогла тем, что я понял североамериканский хоккей, понял правила игры, что можно играть гораздо жестче. Много моментов, которые по-другому смотрятся здесь, нежели в России. Мне нравится играть в хоккей, нравится, когда много болельщиков приходит на матчи. Они платят за это деньги и хотят увидеть шоу. В том моменте я старался помочь команде, завести ее и показать себя. Я никогда не играл на арене Scotia Bank и хотел себя проявить. То, что я дал пять и завел болельщиков, в этом нет ничего такого, я это делал и в России. Если же ты осознаешь, что команде нужно отыгрываться и нужен дополнительный импульс, то ты это делаешь», — приводит слова Гребенкина ТАСС.

21-летний нападающий набрал 10 (4+6) очков за 13 игр в составе фарм-клуба «Торонто».