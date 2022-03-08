Форвард «Торонто» Бантинг лидирует по очкам и голам среди новичков НХЛ

Форвард «Торонто» Майкл Бантинг отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:4).

26-летний канадец в этой встрече набрал 2 (1+1) очка. Таким образом, на счету Бантинга 45 (20+25) очков в текущем сезоне.

Среди новичков лиги Бантинг занимает первое место по очкам и голам, а также четвертую строчку среди лучших ассистентов.

Бантинг выступает за «Торонто» с сезона-2021/22. До этого форвард один сезон отыграл за «Аризону», набрав 13 (10+3) очков в 21 матче.