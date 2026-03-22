Возглавивший список бомбардиров Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В воскресенье 32-летний россиянин отметился двумя голами и двумя результативными передачами в гостевом матче против «Эдмонтона» (5:2). Кучеров набрал 118 (40+78) очков в 64 играх сезона-2025/26 и возглавил гонку бомбардиров, опередив форварда «Ойлерз» Коннора Макдэвида (116 очков).

Первой звездой дня признан нападающий «Монреаля» Коул Кофилд, который оформил хет-трик и отдал две голевые передачи в домашнем матче с «Айлендерс» (7:3).

Третьей звездой назван форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос — он сделал дубль и результативную передачу в домашней игре против «Вегаса» (4:1).

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