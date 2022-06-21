Нападающий «Тампы» Марун: «Сейчас мы не в положении «сделай или умри», но должны показать свой лучший хоккей»

Нападающий «Тампы» Патрик Марун поделился мнением о ходе финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо».

«Лайтнинг» проиграли два первых матча против «Эвеланш».

«Мы сейчас не в положении типа «сделай или умри», но должны выйти на лед и показать свой лучший хоккей. «Колорадо» еще не видел нас в лучшей форме. Мы с нетерпением ждем начала матча и хотим показать на все, что способны», — приводит официальный сайт НХЛ слова Маруна.

Третий матч серии «Тампа» — «Колорадо» состоится сегодня, 21 июня. Начало — в 3.00 (мск).