Кучеров может не сыграть с «Филадельфией» из-за болезни

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров из-за болезни может пропустить матч с «Филадельфией» в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Кучеров не вышел на лед в третьем периоде матча с «Каролиной» (1:4) в ночь на 12 марта, а 13-го пропустил утреннюю раскатку.

В этом сезоне форвард набрал 92 (28+64) очка в 61 матче. Матч «Филадельфия» — «Тампа» пройдет в ночь на 14 марта. Начало — в 2.00 мск.