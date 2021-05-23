Форвард «Тампы» Киллорн: «Кучеров делает партнеров вокруг себя намного лучше»

Форвард «Тампы» Алекс Киллорн прокомментировал игру Никиты Кучерова в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (6:2, счет в серии 3-1).

«Куч определенно добавил еще один уровень к игре в большинстве. Он один из лучших, если не лучший во всей НХЛ. Он делает игроков вокруг себя намного лучше. Что касается меня, он создал мне моменты сегодня вечером», — приводит слова Киллорна официальный сайт НХЛ.

Кучеров в матче с «Пантерз» набрал 4 (1+3) очка. В одном из эпизодов встречи россиянин получил повреждение в стычке с форвардом Энтони Дюклером, который ударил его клюшкой по колену.