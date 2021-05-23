Форвард «Тампы» Киллорн: «Кучеров делает партнеров вокруг себя намного лучше»
02:49
Форвард «Тампы» Алекс Киллорн прокомментировал игру Никиты Кучерова в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (6:2, счет в серии 3-1).
«Куч определенно добавил еще один уровень к игре в большинстве. Он один из лучших, если не лучший во всей НХЛ. Он делает игроков вокруг себя намного лучше. Что касается меня, он создал мне моменты сегодня вечером», — приводит слова Киллорна официальный сайт НХЛ.
Кучеров в матче с «Пантерз» набрал 4 (1+3) очка. В одном из эпизодов встречи россиянин получил повреждение в стычке с форвардом Энтони Дюклером, который ударил его клюшкой по колену.
Читайте также
Кучеров пострадал за хорошую игру? Темнокожий форвард «Флориды» ударил по колену российского нападающего
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю