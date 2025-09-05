Воробьев: «Капризову хочется дойти до Кубка Стэнли»

Нападающий СКА Михаил Воробьев поделился мнением об игре форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в сезоне НХЛ-2025/26.

«Конечно, я всегда слежу за пацанами, с которыми играл. Как за теми, кто в НХЛ сейчас, так и за ребятами из КХЛ. Но это произошло еще несколько лет назад, когда он [Капризов] уверенно зашел, можно сказать, с ноги открыл дверь в НХЛ, набравшись нужного опыта с ЦСКА. С тех пор он пытается улучшить свою игру от матча к матчу, от сезона к сезону. Но, думаю, ему хочется как можно выше забраться и дойти до Кубка Стэнли», — цитируют Воробьева «Известия».

В сезоне-2024/25 Капризов провел 41 матч и набрал 56 (25+31) очков.