Нападающий СКА Хуснутдинов о финале Кубка Стэнли: «Буду болеть за Бобровского»

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов рассказал о том, что смотрит матчи чемпионата мира по хоккею и игры Кубка Стэнли.

— Следите за чемпионатом мира? Сегодня полуфиналы: Канада — Латвия и США — Германия. Вы за кого?

— Получилась интересная развязка, посмотрим, может, еще латыши возьмут ЧМ, — передает слова Хуснутдинова корреспондент «СЭ» Сергей Жуков.

— Следите за Кубком Стэнли?

— Обязательно.

— Кто сейчас фаворит для вас?

— Сейчас буду больше за Бобровского болеть.

«Флорида», в составе которой выступает российский вратарь Сергей Бобровский, вышла в финал Кубка Стэнли, в котором встретится с победителем полуфинала «Вегас» — «Даллас» (счет в серии — 3-1).