Форвард СКА Бардаков объяснил неудачи в НХЛ: «У меня был неправильный настрой»
Нападающий СКА Захар Бардаков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что помешало ему проявить себя в «Колорадо» в сезоне-2025/26.
— Были ли контакты с «Колорадо» за это время?
— Нет.
— Учитывая, что у вас контракт на год, клуб теоретически может снова пригласить вас, чтобы дать еще один шанс.
— Не знаю, позовут ли меня после такой травмы. Если ждать приглашения, то нужно очень хорошо проявить себя в конце сезона или в плей-офф.
— За время восстановления у вас появилось время проанализировать период в НХЛ. Понимаете, что именно не получилось в «Колорадо»?
— У меня был неправильный настрой. Возможно, я где-то расстраивался, когда нечасто появлялся на льду, а потом переносил это на следующую игру. Выходил с мыслью: «Блин, сегодня опять сыграю семь смен». Но я должен был просто адаптироваться к ситуации и правильно ее принимать. Выходить и выкладываться в тех сменах, которые мне дают. Даже если у меня было пять, семь или десять смен, нужно было использовать их так, чтобы на следующий день получить на одну смену больше. Так и должен был двигаться.
— Часто слышу от игроков такое. Это типичная российская привычка или общая хоккейная проблема?
— Мне кажется, это хоккейная привычка, она есть у многих. Я смотрю матчи и вижу, что некоторые недополучают игровое время, расстраиваются, начинают играть иначе, — сказал Бардаков.
В сезоне-2025/26 Бардаков провел за «Колорадо» 60 матчей регулярного чемпионата НХЛ и набрал 10 (1+9) очков. Среднее игровое время российского нападающего составляло 7 минут 12 секунд. Летом 2026 года хоккеист вернулся в СКА, за который выступал с 2021 по 2025 год.
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|32
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|15
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|5
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|24
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|8
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|В
|П
|О
|1
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|18
|8
|41
|2
|Даллас
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|15
|8
|32
|3
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|13
|10
|29
|4
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|29
|5
|Сент-Луис
|24
|13
|11
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|6
|Виннипег
|25
|12
|13
|28
|7
|Юта
|25
|12
|13
|27
|8
|Чикаго
|24
|8
|16
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|26
|17
|9
|38
|2
|Вегас
|25
|14
|11
|33
|3
|Сан-Хосе
|26
|11
|15
|24
|4
|Сиэтл
|21
|11
|10
|23
|5
|Анахайм
|25
|11
|14
|23
|6
|Калгари
|25
|10
|15
|22
|7
|Лос-Анджелес
|22
|8
|14
|18
|8
|Ванкувер
|26
|6
|20
|13
|24.11
|03:00
|Нью-Джерси – Коламбус
|3 : 2
|24.11
|03:30
|Оттава – Калгари
|2 : 1
|24.11
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|Монреаль – Лос-Анджелес
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|24.11
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|Виннипег – Юта
|4 : 2
|24.11
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|Айлендерс – Торонто
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