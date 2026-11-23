Форвард СКА Бардаков объяснил неудачи в НХЛ: «У меня был неправильный настрой»

Нападающий СКА Захар Бардаков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что помешало ему проявить себя в «Колорадо» в сезоне-2025/26.

— Были ли контакты с «Колорадо» за это время?

— Нет.

— Учитывая, что у вас контракт на год, клуб теоретически может снова пригласить вас, чтобы дать еще один шанс.

— Не знаю, позовут ли меня после такой травмы. Если ждать приглашения, то нужно очень хорошо проявить себя в конце сезона или в плей-офф.

— За время восстановления у вас появилось время проанализировать период в НХЛ. Понимаете, что именно не получилось в «Колорадо»?

— У меня был неправильный настрой. Возможно, я где-то расстраивался, когда нечасто появлялся на льду, а потом переносил это на следующую игру. Выходил с мыслью: «Блин, сегодня опять сыграю семь смен». Но я должен был просто адаптироваться к ситуации и правильно ее принимать. Выходить и выкладываться в тех сменах, которые мне дают. Даже если у меня было пять, семь или десять смен, нужно было использовать их так, чтобы на следующий день получить на одну смену больше. Так и должен был двигаться.

— Часто слышу от игроков такое. Это типичная российская привычка или общая хоккейная проблема?

— Мне кажется, это хоккейная привычка, она есть у многих. Я смотрю матчи и вижу, что некоторые недополучают игровое время, расстраиваются, начинают играть иначе, — сказал Бардаков.

В сезоне-2025/26 Бардаков провел за «Колорадо» 60 матчей регулярного чемпионата НХЛ и набрал 10 (1+9) очков. Среднее игровое время российского нападающего составляло 7 минут 12 секунд. Летом 2026 года хоккеист вернулся в СКА, за который выступал с 2021 по 2025 год.