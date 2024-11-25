Форвард «Сиэтла» Эберле выбыл на 3 месяца после операции

Форвард «Сиэтла» Джордан Эберле пропустит около 3 месяцев после операции на тазу, сообщается на официальном сайте НХЛ.

34-летний канадец 14 ноября получил травму в матче с «Чикаго» (3:1). Восстановление после операции займет около трех месяцев.

В текущем сезоне Эберле провел 17 матчей в НХЛ, в которых набрал 11 (6+5) очков.