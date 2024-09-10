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Сегодня, 10:36

Кросби заявил, что готов продлить контракт с «Питтсбургом» до начала сезона НХЛ

Руслан Минаев
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Сидни Кросби.
Фото USA Today Sports

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби заявил, что рассчитывает продлить контракт с клубом до начала этого сезона.

«Я настроен весьма оптимистично, думаю, что все будет сделано. Не знаю, в какой конкретно день, но все складывается очень позитивно. Это был совсем не сложный процесс», — цитирует форварда The Score.

Ранее журналист The Athletic Роб Росси сообщал, что Кросби близок к подписанию нового контракта на три года с зарплатой около 10 миллионов долларов за сезон.

Форвард был выбран «Питтсбургом» под 1-м номером на драфте НХЛ-2005. Вместе с «Пингвинз» Кросби трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

В прошлом сезоне 37-летний канадец набрал 94 (42+52) очка в 82 матчах регулярного чемпионата.

Действующий контракт Кросби истекает в конце сезона-2024/25, согласно условиям сделки хоккеист получает 8,7 миллиона долларов в год. После завершения срока соглашения форвард может стать неограниченно свободным агентом.

Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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