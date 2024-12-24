Кросби сделал 1033-й голевой пас за «Питтсбург» и повторил рекорд Лемье
«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Филадельфию» со счетом 7:3.
В составе «Пингвинз» 4 (1+3) очка набрал Сидни Кросби. Канадец сделал 1033-ю голевую передачу и догнал рекордсмена «Питтсбурга» Марио Лемье — 1033 результативных паса в 915 играх. У Кросби на это ушло 1308 игр.
Лемье и Кросби занимают 12-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ. Выше идут Уэйн Гретцки (1963 голевых паса), Рон Фрэнсис (1249), Марк Мессье (1193), Рэй Бурк (1169), Яромир Ягр (1155), Пол Коффи (1135), Джо Торнтон (1109), Адам Оутс (1079), Стив Айзерман (1063), Горди Хоу (1049) и Марсель Дионн (1040).
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|36
|25
|11
|51
|2
|Миннесота
|35
|21
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|46
|3
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|36
|21
|15
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|4
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|32
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|13
|38
|5
|Юта
|33
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|38
|6
|Сент-Луис
|36
|16
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|Нэшвилл
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|24
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|Тихоокеанский дивизион
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|О
|1
|Вегас
|33
|22
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|2
|Эдмонтон
|34
|21
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|3
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|34
|19
|15
|43
|4
|Ванкувер
|33
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|17
|39
|5
|Калгари
|34
|16
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|6
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|36
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31.12
1.01
|24.12
|03:00
|
Питтсбург – Филадельфия
|7 : 3
|24.12
|03:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|0 : 4
|24.12
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|5 : 4
|24.12
|03:00
|
Бостон – Вашингтон
|4 : 1
|24.12
|03:00
|
Детройт – Сент-Луис
|0 : 4
|24.12
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|1 : 7
|24.12
|04:00
|
Нэшвилл – Каролина
|5 : 2
|24.12
|04:00
|
Миннесота – Чикаго
|4 : 3
|24.12
|05:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|24.12
|05:00
|
Юта – Даллас
|2 : 3
|24.12
|06:00
|
Вегас – Анахайм
|- : -
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