Ильин про НХЛ: «Питтсбург» периодически спрашивает, как у меня дела»

Форвард «Северстали» Михаил Ильин оценил свои перспективы впоследствии попробовать силы в НХЛ.

— У вас в этом году у вас контракт заканчивается.

— Это никак не влияет. Не знаю, что будет. Живу сегодняшним днем, идет сезон, — сказал Ильин «ВсеПроСпорт».

— Общаетесь с «Питтсбургом»?

— Периодически у меня спрашивают, как дела. Но плотного контакта нет, в сезоне меня не беспокоят.

На счету Ильина 23 (4+19) очка в 45 играх FONBET чемпионата КХЛ в этом сезоне.