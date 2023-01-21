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Сегодня, 09:09

Тарасенко может вернуться 24 января

Руслан Минаев
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Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко может вернуться на лед 24 января, сообщает пресс-служба НХЛ.

Нападающий пропустит матч против «Чикаго» в субботу. При этом россиянин уже тренируется с командой.

Тарасенко получил травму руки в начале января. Изначально ожидалось, что 31-летний россиянин пропустит около месяца из-за повреждения.

В сезоне-2022/23 Тарасенко набрал 29 (10+19) очков в 34 матчах.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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