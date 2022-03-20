Форвард «Сент-Луиса» Торопченко забросил первую шайбу в НХЛ

Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

22-летний россиянин забросил шайбу на 34-й минуте и сделал счет 2:3. Для Торопченко это первое очко в НХЛ.

На данный момент Торопченко набрал 1 (1+0) очко в 11 матчах сезона.