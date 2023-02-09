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Сегодня, 14:45

Алексей Торопченко: «В Техасе люди заходили в магазин даже с мачете»

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко в интервью «СЭ» рассказал о жизни в США и как привыкал к американскому быту.

— Как тебе в целом город Сент-Луис?

— Уже давно привык к нему. Хватает мест, куда можно сходить. Аквариум, зоопарк, хорошие рестораны. Это обычный американский город. Ничего сверхъестественного. Хотя, конечно, здесь есть пара районов, куда лучше вообще не соваться, но нам это не мешает. Мы живем в Клейтоне, и это отличный район с хорошими жилыми комплексами. В целом здесь все спокойно. Даже в даунтауне Сент-Луиса я не видел, чтобы кто-то с оружием, например, ходил. Это больше про Техас. Когда я в Сан-Антонио играл, чего только не наблюдал. Люди заходили в магазин даже с мачете.

— Некоторые игроки крутят носом и хотят играть в командах только из больших городов — Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Майами. Как ты относишься к такому подходу?

— Для меня нет особой разницы. Не место красит человека, а он его. Да и выбирать не всегда приходится. Мегаполисы, конечно, могут отвлекать, но все зависит от человека и его приоритетов. Что для него важнее — тусовки или хоккей. Я же больше нацелен на успешную карьеру.

Торопченко подписал контракт с «Сент-Луисом» в 2017 году. В сезоне-2022/23 он набрал 7 (3+4) очков в 38 матчах за команду.

Алексей Торопченко. «В НХЛ не ищут виноватых». Интервью российского нападающего «Сент-Луиса»

Алексей Торопченко
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 50 33 17 70
3 Рейнджерс 51 29 22 66
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 50 25 25 59
6 Айлендерс 54 27 27 59
7 Филадельфия 52 21 31 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 50 32 18 66
4 Баффало 50 26 24 56
5 Флорида 53 25 28 56
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 49 21 28 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 49 27 22 58
4 Миннесота 50 27 23 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 51 17 34 40
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 52 30 22 64
2 Сиэтл 50 29 21 63
3 Лос-Анджелес 53 28 25 63
4 Эдмонтон 51 29 22 62
5 Калгари 51 24 27 58
6 Ванкувер 51 20 31 44
7 Сан-Хосе 52 16 36 43
8 Анахайм 52 17 35 40
Результаты / календарь
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15.02
9.02 04:00
Рейнджерс – Ванкувер
 4 : 3
9.02 04:30
Даллас – Миннесота
 4 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 93
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 49 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 50 75
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 20 2.30
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