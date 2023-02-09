Алексей Торопченко: «В Техасе люди заходили в магазин даже с мачете»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко в интервью «СЭ» рассказал о жизни в США и как привыкал к американскому быту.

— Как тебе в целом город Сент-Луис?

— Уже давно привык к нему. Хватает мест, куда можно сходить. Аквариум, зоопарк, хорошие рестораны. Это обычный американский город. Ничего сверхъестественного. Хотя, конечно, здесь есть пара районов, куда лучше вообще не соваться, но нам это не мешает. Мы живем в Клейтоне, и это отличный район с хорошими жилыми комплексами. В целом здесь все спокойно. Даже в даунтауне Сент-Луиса я не видел, чтобы кто-то с оружием, например, ходил. Это больше про Техас. Когда я в Сан-Антонио играл, чего только не наблюдал. Люди заходили в магазин даже с мачете.

— Некоторые игроки крутят носом и хотят играть в командах только из больших городов — Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Майами. Как ты относишься к такому подходу?

— Для меня нет особой разницы. Не место красит человека, а он его. Да и выбирать не всегда приходится. Мегаполисы, конечно, могут отвлекать, но все зависит от человека и его приоритетов. Что для него важнее — тусовки или хоккей. Я же больше нацелен на успешную карьеру.

Торопченко подписал контракт с «Сент-Луисом» в 2017 году. В сезоне-2022/23 он набрал 7 (3+4) очков в 38 матчах за команду.