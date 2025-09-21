Форвард «Сент-Луиса» Торопченко рассказал о шутках с Бучневичем, которые случаются в команде
Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко в эксклюзивном интервью в «СЭ» назвал своего партнера Павла Бучневича отличным другом.
— Как проводите время с Павлом Бучневичем во время сезона?
— Отличный друг, мы проводим с ним много времени на выездах, ходим вместе есть, гуляем. Он очень крутой человек и игрок.
— Бывают ли какие-то приколы с ним?
— Конечно, бывают. Они бывают везде — и не только с ним. У нас в раздевалке нет каких-то запретов на шутки, поэтому там может все что угодно вылезти.
— Что было самым запоминающимся?
— Мы ставили стаканчик с водой под шлем и, когда его снимают, стакан падает, а вся вода выливается на голову. Еще можно клеить на тренировочную майку надпись сзади. Либо на шлем какую-то надпись сзади. Поэтому все это сплошь и рядом.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|11
|8
|3
|17
|2
|Рейнджерс
|11
|7
|4
|15
|3
|Айлендерс
|9
|5
|4
|11
|4
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|5
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|10
|6
|Питтсбург
|10
|3
|7
|7
|7
|Филадельфия
|11
|2
|9
|7
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|7
|3
|15
|2
|Тампа-Бэй
|9
|7
|2
|14
|3
|Оттава
|9
|6
|3
|12
|4
|Флорида
|9
|5
|4
|12
|5
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|6
|Баффало
|9
|4
|5
|10
|7
|Монреаль
|9
|4
|5
|10
|8
|Детройт
|9
|3
|6
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|10
|7
|3
|14
|2
|Миннесота
|10
|6
|4
|14
|3
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|11
|5
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|9
|7
|Сент-Луис
|9
|4
|5
|9
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|8
|3
|16
|2
|Эдмонтон
|9
|7
|2
|15
|3
|Сиэтл
|10
|6
|4
|13
|4
|Сан-Хосе
|10
|5
|5
|11
|5
|Анахайм
|9
|4
|5
|8
|6
|Ванкувер
|11
|2
|9
|5
|7
|Лос-Анджелес
|7
|1
|6
|4
|8
|Калгари
|8
|2
|6
|4
|21.10
|02:00
|Монреаль – Сан-Хосе
|3 : 4 ОТ
|21.10
|02:00
|Коламбус – Торонто
|2 : 6
|21.10
|02:00
|Нью-Джерси – Колорадо
|4 : 3
|21.10
|02:00
|Вашингтон – Лос-Анджелес
|2 : 5
|21.10
|02:00
|Айлендерс – Анахайм
|3 : 2
|21.10
|03:00
|Сент-Луис – Виннипег
|2 : 1
|21.10
|03:00
|Даллас – Бостон
|3 : 2 ОТ
|21.10
|04:00
|Эдмонтон – Миннесота
|4 : 3 ОТ
|21.10
|04:40
|Сиэтл – Детройт
|4 : 3 Б
|21.10
|05:00
|Ванкувер – Каролина
|3 : 6
|21.10
|05:30
|Вегас – Тампа-Бэй
|2 : 6