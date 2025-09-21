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Форвард «Сент-Луиса» Торопченко рассказал о шутках с Бучневичем, которые случаются в команде

Федор Носов

Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко в эксклюзивном интервью в «СЭ» назвал своего партнера Павла Бучневича отличным другом.

— Как проводите время с Павлом Бучневичем во время сезона?

— Отличный друг, мы проводим с ним много времени на выездах, ходим вместе есть, гуляем. Он очень крутой человек и игрок.

— Бывают ли какие-то приколы с ним?

— Конечно, бывают. Они бывают везде — и не только с ним. У нас в раздевалке нет каких-то запретов на шутки, поэтому там может все что угодно вылезти.

— Что было самым запоминающимся?

— Мы ставили стаканчик с водой под шлем и, когда его снимают, стакан падает, а вся вода выливается на голову. Еще можно клеить на тренировочную майку надпись сзади. Либо на шлем какую-то надпись сзади. Поэтому все это сплошь и рядом.

Алексей Торопченко и&nbsp;Александр Овечкин.«Овечкин говорил «держи меня», когда я играл против него. Форвард «Сент-Луиса» — о команде, сезоне и Галлане в КХЛ
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Алексей Торопченко
Павел Бучневич
ХК Сент-Луис Блюз
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Форвард «Сент-Луиса» Торопченко рассказал, что ему говорил Овечкин во время матча
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 11 8 3 17
2 Рейнджерс 11 7 4 15
3 Айлендерс 9 5 4 11
4 Вашингтон 9 5 4 10
5 Нью-Джерси 9 5 4 10
6 Питтсбург 10 3 7 7
7 Филадельфия 11 2 9 7
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 7 3 15
2 Тампа-Бэй 9 7 2 14
3 Оттава 9 6 3 12
4 Флорида 9 5 4 12
5 Торонто 11 5 6 12
6 Баффало 9 4 5 10
7 Монреаль 9 4 5 10
8 Детройт 9 3 6 9
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 10 7 3 14
2 Миннесота 10 6 4 14
3 Даллас 9 5 4 11
4 Колорадо 10 5 5 11
5 Виннипег 9 4 5 10
6 Нэшвилл 8 3 5 9
7 Сент-Луис 9 4 5 9
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 8 3 16
2 Эдмонтон 9 7 2 15
3 Сиэтл 10 6 4 13
4 Сан-Хосе 10 5 5 11
5 Анахайм 9 4 5 8
6 Ванкувер 11 2 9 5
7 Лос-Анджелес 7 1 6 4
8 Калгари 8 2 6 4
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11.10
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25.10
26.10
21.10 02:00 Монреаль – Сан-Хосе 3 : 4 ОТ
21.10 02:00 Коламбус – Торонто 2 : 6
21.10 02:00 Нью-Джерси – Колорадо 4 : 3
21.10 02:00 Вашингтон – Лос-Анджелес 2 : 5
21.10 02:00 Айлендерс – Анахайм 3 : 2
21.10 03:00 Сент-Луис – Виннипег 2 : 1
21.10 03:00 Даллас – Бостон 3 : 2 ОТ
21.10 04:00 Эдмонтон – Миннесота 4 : 3 ОТ
21.10 04:40 Сиэтл – Детройт 4 : 3 Б
21.10 05:00 Ванкувер – Каролина 3 : 6
21.10 05:30 Вегас – Тампа-Бэй 2 : 6
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