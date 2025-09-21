Форвард «Сент-Луиса» Торопченко рассказал о шутках с Бучневичем, которые случаются в команде

Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко в эксклюзивном интервью в «СЭ» назвал своего партнера Павла Бучневича отличным другом.

— Как проводите время с Павлом Бучневичем во время сезона?

— Отличный друг, мы проводим с ним много времени на выездах, ходим вместе есть, гуляем. Он очень крутой человек и игрок.

— Бывают ли какие-то приколы с ним?

— Конечно, бывают. Они бывают везде — и не только с ним. У нас в раздевалке нет каких-то запретов на шутки, поэтому там может все что угодно вылезти.

— Что было самым запоминающимся?

— Мы ставили стаканчик с водой под шлем и, когда его снимают, стакан падает, а вся вода выливается на голову. Еще можно клеить на тренировочную майку надпись сзади. Либо на шлем какую-то надпись сзади. Поэтому все это сплошь и рядом.