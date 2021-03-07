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Форвард «Сент-Луиса» Шенн — о возвращении Тарасенко: «Со временем он станет только лучше»

08:05
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Форвард «Сент-Луиса» Брэйден Шенн прокомментировал возвращение одноклубника Владимира Тарасенко после травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:4 ОТ).

«Это хорошее начало для него. Мы знаем, что со временем, которое у него будет, он станет только лучше», — приводит слова Шенна Twitter клуба.

Российский форвард «блюзменов» Тарасенко провел первый матч в сезоне после травмы и закончил встречу с 4 бросками в створ с показателем полезности «-2».

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