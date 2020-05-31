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Форвард «Сан-Хосе» рассказал о проблеме расизма в хоккее

08:45
Логан Кутюр. Фото Instagram.
Логан Кутюр. Фото Instagram.
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Форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр признался, что в хоккее существует проблема расизма.

— Расизм существует и в обществе, и в хоккее. Это факт, — написано в Twitter Кутюра. — Иногда я думаю, что большинство из нас закрывали глаза, когда дело касалось расизма. Это не может продолжаться.

У меня была возможность играть с потрясающими людьми. Черными, белыми, всех цветов. Когда они говорят о вещах, через которые прошли в хоккее и жизни, это открывает глаза.

Спасибо Акиму Алиу и Эвандеру Кейну за то, что так громко заявили об этой проблеме.

Нам всем нужно учиться, нам нужно любить друг друга, независимо от цвета кожи.

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