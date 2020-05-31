Форвард «Сан-Хосе» рассказал о проблеме расизма в хоккее
08:45
Форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр признался, что в хоккее существует проблема расизма.
— Расизм существует и в обществе, и в хоккее. Это факт, — написано в Twitter Кутюра. — Иногда я думаю, что большинство из нас закрывали глаза, когда дело касалось расизма. Это не может продолжаться.
У меня была возможность играть с потрясающими людьми. Черными, белыми, всех цветов. Когда они говорят о вещах, через которые прошли в хоккее и жизни, это открывает глаза.
Спасибо Акиму Алиу и Эвандеру Кейну за то, что так громко заявили об этой проблеме.
Нам всем нужно учиться, нам нужно любить друг друга, независимо от цвета кожи.
My thoughts. Sorry if this offends anyone. All love ?? pic.twitter.com/9BbktIrxqd— Logan Couture (@Logancouture) May 30, 2020
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