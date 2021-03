Форвард «Сан-Хосе» Марло вышел на третье место по победам в НХЛ

«Сан-Хосе» в матче регулярного сезона НХЛ дома 2 марта победил «Колорадо» (6:2).

Для нападающего «акул» Патрика Марло эта победа стала 1 016 в НХЛ с учетом игр регулярного чемпионата и матчей плей-офф, сообщает Twitter лиги. По этому показателю 41-летний канадец уступает лишь Крису Челиосу (1 043 матча) и Никласу Лидстрему (1 090 встреч).

Patrick Marleau (@SanJoseSharks) and Joe Thornton (@MapleLeafs) each climbed the NHL's all-time wins list on Monday (regular season and playoffs). #NHLStats pic.twitter.com/piAmIEY8kG