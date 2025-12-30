Селебрини повторил два достижения Гретцки в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини отметился голом и двумя результативными передачами в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:4).

Как сообщает пресс-служба лиги, 19-летний канадец стал вторым хоккеистом до 20 лет после соотечественника Уэйна Гретцки, у кого в активе 10 матчей с тремя и более очками за 40 и менее игр в сезоне. Селебрини достиг этого результата за 39 матчей, а Гретцки — за 38.

Также форвард «Сан-Хосе» преодолел отметку в 30 очков на выезде за 19 игр и вновь стал вторым игроком НХЛ до 20 лет после Гретцки по данному показателю. Гретцки для этого потребовалось 18 матчей.

Всего в сезоне-2025/26 Селебрини провел 39 игр в регулярном чемпионате, забросив 21 шайбу и отдав 39 результативных передач.