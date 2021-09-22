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Форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн обвиняется в насилии над бывшей женой

17:20
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Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн обвиняется в насилии над бывшей женой Анной, сообщает Front Office Sports.

По информации источника, обвинения в сексуальном насилии и многочисленных случаях домашнего избиения поступили в заявлении Анны Кейн в рамках ее дела о разводе в округе Санта-Клара, Калифорния. Заявление было подано во вторник, 21 сентября.

Ранее Анна Кейн в Instagram сообщила, что форвард «Шаркс» делал ставки на игры команды. В ответ Эвандер обвинил ее в домашнем насилии.

Несколько игроков уже сообщили руководству, что не хотят быть частью «Акул» в будущем, если Кейн останется в клубе.

Соглашение форварда с кэпхитом 7 миллионов долларов в год рассчитано до конца сезона-2024/25.

Дополнительная информация:

https://frontofficesports.com/sharks-star-evander-kane-facing-a-new-set-of-allegations/

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Александр Кравченко все материалы автора

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