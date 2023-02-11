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Сегодня, 07:58

Тарасенко забил самый быстрый дебютный гол за «Рейнджерс» с 1986 года

Руслан Минаев
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Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports

Форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко забил первый гол в дебютном матче за клуб. Россиянин отметился в игре против «Сиэтла» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Тарасенко забил на 2 минуте 49 секунде — это самый быстрый гол в дебюте за «Рейнджерс» с 1986 года.

В истории клуба быстрее отличались только Лэйн Ламберт в 1986 году (2:28), Майк Эллисон в 1980-м (2:49) и Норм Лоу в 1950-м (1:00).

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 51 34 17 72
3 Рейнджерс 52 30 22 68
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 50 25 25 59
6 Айлендерс 55 27 28 59
7 Филадельфия 53 22 31 53
8 Коламбус 52 15 37 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 53 32 21 72
3 Тампа-Бэй 51 33 18 68
4 Флорида 54 26 28 58
5 Баффало 50 26 24 56
6 Детройт 50 22 28 52
7 Оттава 50 24 26 51
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 50 27 23 58
4 Миннесота 51 27 24 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 52 17 35 41
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 53 31 22 66
2 Эдмонтон 52 29 23 63
3 Сиэтл 52 29 23 63
4 Лос-Анджелес 53 28 25 63
5 Калгари 52 24 28 58
6 Ванкувер 52 21 31 46
7 Сан-Хосе 53 16 37 43
8 Анахайм 52 17 35 40
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17.02
11.02 03:00
Коламбус – Торонто
 0 : 3
11.02 03:00
Рейнджерс – Сиэтл
 6 : 3
11.02 04:30
Чикаго – Аризона
 4 : 3 ОТ
11.02 06:00
Анахайм – Питтсбург
 - : -
11.02 20:00
Детройт – Ванкувер
 - : -
11.02 20:30
Баффало – Калгари
 - : -
11.02 20:30
Монреаль – Айлендерс
- : -
11.02 20:30
Оттава – Эдмонтон
 - : -
11.02 20:30
Филадельфия – Нэшвилл
 - : -
11.02 21:00
Даллас – Тампа-Бэй
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И Г
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Бостон

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Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

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