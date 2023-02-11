Тарасенко забил самый быстрый дебютный гол за «Рейнджерс» с 1986 года

Форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко забил первый гол в дебютном матче за клуб. Россиянин отметился в игре против «Сиэтла» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Тарасенко забил на 2 минуте 49 секунде — это самый быстрый гол в дебюте за «Рейнджерс» с 1986 года.

В истории клуба быстрее отличались только Лэйн Ламберт в 1986 году (2:28), Майк Эллисон в 1980-м (2:49) и Норм Лоу в 1950-м (1:00).