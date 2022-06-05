Форвард «Рейнджерс» Строум получил травму в третьем матче с «Тампой»

Нападающий «Рейнджерс» Райан Строум получил травму в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Тампы».

В начале второго периода 28-летний канадец покинул лед после столкновения с форвардом «Лайтнинг» Ондржеем Палатом.

Вместо Строума в звене с Артемием Панариным и Эндрю Коппом стал играть Барклай Гудроу.

На счету Строума 9 (2+7) очков в 17 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ.