Панарин после победы над «Аризоной»: «У кого-нибудь есть водка?»

Панарин попросил у журналистов водку после победы над «Аризоной»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин пошутил над журналистами после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (7:3).

«Когда мы закончили общаться с Панариным, он посмотрел на нас с ухмылкой и спросил: «У кого-нибудь есть водка?». Ох уж этот парень!» — написал у себя в Twitter журналист Винс Меркольяно.

As we were finishing up talking to Panarin tonight, he looked up with a big grin and asked (in English):



«Does anybody have vodka?»



This guy ? — Vince Z. Mercogliano (@vzmercogliano) January 23, 2022

В матче с «Аризоной» Панарин забил гол и сделал результативную передачу, россиянин был признан третьей звездой встречи.