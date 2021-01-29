Форвард «Рейнджерс» Лафренье — самый молодой игрок в истории НХЛ, забросивший дебютный гол в овертайме
08:13
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде в овертайме обыграл «Баффало» со счетом 3:2.
Форвард гостей Алексис Лафренье забросил первую шайбу в НХЛ. Канадец в возрасте 19 лет 109 дней стал самым молодым игроком в истории лиги, забросившим дебютную шайбу в овертайме.
Это первое очко Лафренье в семи матчах сезона. Канадец — первый номер драфта-2020.
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