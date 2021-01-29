«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде в овертайме обыграл «Баффало» со счетом 3:2.

Форвард гостей Алексис Лафренье забросил первую шайбу в НХЛ. Канадец в возрасте 19 лет 109 дней стал самым молодым игроком в истории лиги, забросившим дебютную шайбу в овертайме.

Это первое очко Лафренье в семи матчах сезона. Канадец — первый номер драфта-2020.