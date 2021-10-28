Форвард «Рейнджерс» Кравцов раскритиковал 4-звездочный отель в Челябинске

Форвард системы «Рейнджерс» Виталий Кравцов раскритиковал отель «Мелиот» в Челябинске.

«Это самая отвратительная гостиница, в которой я когда-либо жил. С 0:35 до 3:15 то ли проходил ремонт, то ли гости по приколу долбились в стену... Я позвонил и попросил разобраться в данной ситуации. Через час я перезвонил обратно на ресепшен, на что я услышал, что все в порядке, а это мои проблемы. Я не завидую ребятам из хоккейных команд, которые останавливаются в этой гостинице. Так как эти проблемы возникают постоянно, многие жалуются, будьте внимательны при выборе гостиницы в городе Челябинск. Спасибо вам еще раз, «Мелиот», — написал в сторис своего Instagram Кравцов.

Сторис Виталия Кравцова. Фото Instagram

Сторис Виталия Кравцова. Фото Instagram

Сторис Виталия Кравцова. Фото Instagram

В межсезонье Кравцов принял участие в тренировочном лагере «Рейнджерс», после чего был отправлен в фарм-клуб, но отказался ехать в АХЛ. 17 октября сообщалось, что 21-летний россиянин вернулся в Россию и посетил матч КХЛ «Трактор» — «Динамо» Москва. Форвард может вернуться в челябинскую команду, за которую выступал ранее.