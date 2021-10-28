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Форвард «Рейнджерс» Кравцов раскритиковал 4-звездочный отель в Челябинске

12:58
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Форвард системы «Рейнджерс» Виталий Кравцов раскритиковал отель «Мелиот» в Челябинске.

«Это самая отвратительная гостиница, в которой я когда-либо жил. С 0:35 до 3:15 то ли проходил ремонт, то ли гости по приколу долбились в стену... Я позвонил и попросил разобраться в данной ситуации. Через час я перезвонил обратно на ресепшен, на что я услышал, что все в порядке, а это мои проблемы. Я не завидую ребятам из хоккейных команд, которые останавливаются в этой гостинице. Так как эти проблемы возникают постоянно, многие жалуются, будьте внимательны при выборе гостиницы в городе Челябинск. Спасибо вам еще раз, «Мелиот», — написал в сторис своего Instagram Кравцов.

Сторис Виталия Кравцова. Фото Instagram
Сторис Виталия Кравцова. Фото Instagram
Сторис Виталия Кравцова. Фото Instagram
Сторис Виталия Кравцова. Фото Instagram
Сторис Виталия Кравцова. Фото Instagram
Сторис Виталия Кравцова. Фото Instagram

В межсезонье Кравцов принял участие в тренировочном лагере «Рейнджерс», после чего был отправлен в фарм-клуб, но отказался ехать в АХЛ. 17 октября сообщалось, что 21-летний россиянин вернулся в Россию и посетил матч КХЛ «Трактор» — «Динамо» Москва. Форвард может вернуться в челябинскую команду, за которую выступал ранее.

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Иван Торопцев все материалы автора
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