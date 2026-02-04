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СМИ: Панарин получил предложение от «Вашингтона», но склоняется к «Тампе» или «Флориде»

Алина Савинова
Артемий Панарин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин получил предложение от «Вашингтона», сообщает старший директор по хоккейным медиа и связям с общественностью и старший скаут Elite Prospects Кэм Робинсон.

При этом, как утверждает The Athletic, на 34-летнего россиянина также претендуют «Каролина», «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелес». Сам игрок хочет продолжить карьеру во «Флориде» или «Тампе-Бэй».

Ранее Робинсон сообщил, что Панарин сменит команду в ближайшие часы — до 23.00 по московскому времени. После этого в НХЛ будут заморожены все сделки до 22 февраля — дня окончания Олимпийских игр-2026.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Он был лучшим бомбардиром команды в каждом сезоне с момента подписания контракта, который рассчитан до лета 2026-го. Ранее стало изветсно, что клуб из Нью-Йорка и нападающий не договорились о новом соглашении.

В сезоне-2025/26 россиянин забил 19 голов и сделал 38 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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Артемий Панарин
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ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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