Кросби вышел на 9-е место по результативным передачам в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал две результативные передачи в матче с «Анахаймом» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Для канадца голевой пас стал 1065-м в карьере в североамериканской лиге. Он обошел Стива Айзермана (1063) и поднялся на 9-е место в истории НХЛ. На 8-м месте идет Адам Оутс (1079). Лидирует — Уэйн Гретцки (1963).

38-летний Кросби в этом сезоне провел 4 матча и набрал 4 (1+3) очка.