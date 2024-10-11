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Форвард «Питтсбурга» Малкин рассказал, как с годами изменилась игра Овечкина

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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, как с течением времени изменился стиль игры капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Я стал побольше наблюдать за игрой Овечкина. Он больше не выходит один на один. Но он больше идет к воротам, делает подборы. Я хочу больше играть там, забивать «грязные» голы», — приводит слова Малкина The Athletic.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне 39-летний нападающий в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.

Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги всех времен. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 заброшенная шайба.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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