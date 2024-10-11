Форвард «Питтсбурга» Малкин рассказал, как с годами изменилась игра Овечкина
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, как с течением времени изменился стиль игры капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Я стал побольше наблюдать за игрой Овечкина. Он больше не выходит один на один. Но он больше идет к воротам, делает подборы. Я хочу больше играть там, забивать «грязные» голы», — приводит слова Малкина The Athletic.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне 39-летний нападающий в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.
Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги всех времен. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 заброшенная шайба.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|3
|2
|1
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Питтсбург
|2
|1
|1
|2
|4
|Айлендерс
|1
|0
|1
|1
|5
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|6
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|7
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|2
|Бостон
|2
|1
|1
|2
|3
|Флорида
|2
|1
|1
|2
|4
|Монреаль
|2
|1
|1
|2
|5
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|3
|0
|3
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|2
|2
|0
|4
|2
|Сент-Луис
|2
|2
|0
|4
|3
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|6
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|7
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Ванкувер
|1
|0
|1
|1
|5
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|1
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|11.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|2 : 4
|11.10
|02:00
|
Оттава – Флорида
|3 : 1
|11.10
|02:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|1 : 3
|11.10
|02:00
|
Бостон – Монреаль
|6 : 4
|11.10
|02:30
|
Айлендерс – Юта
|4 : 5 ОТ
|11.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|3 : 4
|11.10
|03:00
|
Детройт – Питтсбург
|3 : 6
|11.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|3 : 2
|11.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|4 : 5 ОТ