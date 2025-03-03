Кросби вышел на 10-е место по количеству голевых пасов в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 3 (1+2) очка в матче с «Торонто» (5:6 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

37-летний канадец сделал 1050-ю голевую передачу в 1333 матчах за карьеру и поднялся на 10-е место в истории НХЛ. Кросби обошел Горди Хоу (1049 передач в 1767 играх).

9-е место в списке занимает Стив Айзерман (1063 паса в 1514 матчах). Лидирует — Уэйн Гретцки (1963 передачи в 1487 играх).