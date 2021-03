Форвард «Питтсбурга» Кросби расстроен, что команда без Малкина не смогла победить «Бостон»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби 17 марта прокомментировал травму российского форварда «пингвинов» Евгения Малкина во встрече с «Бостоном».

Во время матча регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (1:2) 34-летний нападающий попал под силовой прием защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди и вынужден был покинуть площадку.

«Очень сложно смотреть на такие травмы. После этого мы хотели выйти на площадку и сыграть еще лучше, чтобы подарить Малкину эту победу. К сожалению, это у нас не вышло», — цитирует Кросби Pens Inside Scoop.

Crosby on Malkin leaving the game: «Nobody likes to see that. Guys that are stepping in are trying to go one shift at a time. ... You want to go out there and do the job and get a win for him. Unfortunately we couldn't do that.»