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Форвард «Оттавы» пройдет программу помощи игрокам НХЛ. У него проблемы со здоровьем

18:15
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НХЛ и Ассоциация игроков лиги объявили о том, что нападающий «Оттавы» Бобби Райан выведен из состава команды из-за участия в программе помощи игрокам. В таких случаях обычно речь идет об алкогольной или наркотической зависимости.

Так, в январе форвард «Нэшвилла» Остин Уотсон был дисквалифицирован НХЛ в связи с необходимостью прохождения курса лечения от алкоголизма. В марте лига сняла наказание с игрока.

В 16 матчах на счету 32-летнего Райана 4 (1+3) очка при 11 минутах штрафа. Отметим, что его контракт на 7,25 миллиона долларов за сезон будет действовать еще три сезона.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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