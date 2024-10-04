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Форвард «Нью-Джерси» Ноусен забросил первую шайбу нового сезона НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Нью-Джерси» Стефан Ноусен отличился в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

31-летний американец забросил шайбу на девятой минуте и открыл счет во встрече. Эта шайба стала первой в новом сезоне НХЛ.

Матч «Баффало» — «Нью-Джерси» проходит в Праге (Чехия) в рамках Глобальной серии НХЛ.

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