Форвард «Нью-Джерси» Ноусен забросил первую шайбу нового сезона НХЛ

Форвард «Нью-Джерси» Стефан Ноусен отличился в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

31-летний американец забросил шайбу на девятой минуте и открыл счет во встрече. Эта шайба стала первой в новом сезоне НХЛ.

Матч «Баффало» — «Нью-Джерси» проходит в Праге (Чехия) в рамках Глобальной серии НХЛ.