Форвард «Нью-Джерси» Хьюз восстановился после травмы и сыграет в матче с «Сан-Хосе»

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз восстановился от травмы и сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе», сообщает официальный сайт лиги.

Хоккеист пропустил 17 игр команды из-за повреждения плеча, которое получил в матче с «Сиэтл Кракен» (4:2).

В сезоне-2021/22 20-летний форвард провел два матча, в которых набрал три очка (3+1).

Встреча между «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе» состоится 1 декабря в 3:00 по московоскому времени.

«Дэвилз» занимает 11 место в таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 19 матчах.