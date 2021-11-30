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Форвард «Нью-Джерси» Хьюз восстановился после травмы и сыграет в матче с «Сан-Хосе»

21:06
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Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз восстановился от травмы и сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе», сообщает официальный сайт лиги.

Хоккеист пропустил 17 игр команды из-за повреждения плеча, которое получил в матче с «Сиэтл Кракен» (4:2).

В сезоне-2021/22 20-летний форвард провел два матча, в которых набрал три очка (3+1).

Встреча между «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе» состоится 1 декабря в 3:00 по московоскому времени.

«Дэвилз» занимает 11 место в таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 19 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/news/new-jersey-devils-jack-hughes-to-return-to-lineup-against-san-jose-sharks/c-328476644

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Анна Горшкова все материалы автора
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