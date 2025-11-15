Форвард «Нью-Джерси» Хьюз порезал руку во время командного ужина и выбыл на неопределенный срок

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз получил повреждение во время командного ужина, сообщает Sportsnet. 24-летний американец поскользнулся и порезал руку. Хоккеист выбыл на неопределенный срок. В текущем сезоне Хьюз набрал 20 (10+10) очков в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Нью-Джерси» с 25 очками лидирует в Восточной конференции КХЛ. 16 ноября «Дэвилз» на выезде сыграют с «Вашингтоном».