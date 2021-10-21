Форвард «Нью-Джерси» Хьюз избежал серьезной травмы
17:28
Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз прошел медицинское обследование после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:2), сообщает официальный сайт клуба.
20-летний форвард получил повреждение плеча после удара об борт и не смог доиграть встречу, проведя на льду всего 7 минут. После обследования стало понятно, что Хьюз не получил серьезной травмы и операция не потребуется.
На следующей неделе игрок вновь покажется врачам, после чего станет известен точный срок возвращения игрока на лед.
В текущем сезоне Джек провел два матча, в которых набрал 3 (2+1) очка. Хьюз — первый номер драфта-2019.
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