Форвард «Нью-Джерси» Хьюз избежал серьезной травмы

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз прошел медицинское обследование после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:2), сообщает официальный сайт клуба.

20-летний форвард получил повреждение плеча после удара об борт и не смог доиграть встречу, проведя на льду всего 7 минут. После обследования стало понятно, что Хьюз не получил серьезной травмы и операция не потребуется.

На следующей неделе игрок вновь покажется врачам, после чего станет известен точный срок возвращения игрока на лед.

В текущем сезоне Джек провел два матча, в которых набрал 3 (2+1) очка. Хьюз — первый номер драфта-2019.