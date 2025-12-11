Форвард «Нью-Джерси» Дадонов внесен в список травмированных

Российский нападающий «Нью-Джерси» Евгений Дадонов помещен в список травмированных из-за повреждения запястья, сообщила пресс-служба клуба.

Дадонов сломал руку во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:6). Он получил удар шайбой и был вынужден досрочно покинуть площадку.

В ноябре главный тренер «Нью-Джерси» Шелдон Киф сообщил, что Дадонов выбыл на неопределенный срок.

Дадонов перешел в «Нью-Джерси» в июле 2025 года на правах свободного агента, он подписал контракт с клубом на год. В текущем сезоне 36-летний россиянин провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.