Форвард «Нэшвилла» Свечков получил травму ноги в предсезонном матче против «Флориды»
Нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков получил травму ноги в предсезонном матче НХЛ против «Флориды» (2:3).
Встреча прошла 23 сентября. 21-летний россиянин травмировался после столкновения с соперником в конце второго периода. Свечков покинул площадку и не вернулся на нее до конца матча.
Как сообщает The Tenessean, нападающий получил повреждение лодыжки.
Свечков был выбран «Нэшвиллом» под 19-м номером драфта НХЛ-2021. В сезоне-2023/24 россиянин играл за фарм-клуб «Предаторз» «Милуоки Эдмиралс» в АХЛ. В регулярном чемпионате нападающий набрал 39 (16+23) очков в 57 матчах, в плей-офф у хоккеиста 12 (6+6) очков в 16 встречах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Новости