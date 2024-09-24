Форвард «Нэшвилла» Свечков получил травму ноги в предсезонном матче против «Флориды»

Нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков получил травму ноги в предсезонном матче НХЛ против «Флориды» (2:3).

Встреча прошла 23 сентября. 21-летний россиянин травмировался после столкновения с соперником в конце второго периода. Свечков покинул площадку и не вернулся на нее до конца матча.

Как сообщает The Tenessean, нападающий получил повреждение лодыжки.

Свечков был выбран «Нэшвиллом» под 19-м номером драфта НХЛ-2021. В сезоне-2023/24 россиянин играл за фарм-клуб «Предаторз» «Милуоки Эдмиралс» в АХЛ. В регулярном чемпионате нападающий набрал 39 (16+23) очков в 57 матчах, в плей-офф у хоккеиста 12 (6+6) очков в 16 встречах.