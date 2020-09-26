Форвард «Нэшвилла» Смит выйдет на рынок свободных агентов после 9 сезонов в команде

Форвард «Нэшвилла» Крэйг Смит выйдет на рынок свободных агентов, сообщает The Athletic.

Агент 31-летнего американца Кевин Магнусон заявил, что подписание нового соглашения с «Предаторс» возможно, но после изучения альтернативных вариантов. По его словам, приоритетным является соглашение на 3 года.

Смит был задрафтован «Нэшвиллом» в 2009 году и выступал в НХЛ только за эту команду. Он провел за «Предаторс» 661 матч (4-й показатель в истории клуба), на его счету 330 (162+168) очков. Средняя зарплата игрока по контракту составляет 4,25 миллиона долларов.