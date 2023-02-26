Форвард «Нэшвилла» Нидеррайтер перейдет в «Виннипег»

Форвард «Нэшвилла» Нино Нидеррайтер продолжит карьеру в «Виннипеге», сообщает североамериканский инсайдер Пьер ЛеБрюн.

По сведениям источника, в обмен на 30-летнего швейцарца «Предаторз» получат выбор во втором раунде драфта 2024 года.

У Нидеррайтера остался один год по двухлетнему контракту, который он подписал с «Нэшвиллом» в июле 2022 года. Максимальная зарплата составляет 4 млн долларов.

В текущем сезоне Нидеррайтер провел 56 матчей в НХЛ, в которых набрал 28 (18+10) очков.