Форвард «Монреаля» Котканиеми ударил клюшкой об борт на скамейке штрафников после пропущенной шайбы
03:52
Форвард «Монреаля» Йеспери Котканиеми эмоционально отреагировал на пропущенную шайбу своей команды во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто».
20-летний финн был удален во втором периоде на две минуты, а через полторы минуты «Канадиенс» пропустили третью шайбу. Котканиеми эмоционально отреагировал на гол, ударив клюшкой об борт на скамейке штрафников.
KK mad at himself in the box #GoHabsGo— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) May 23, 2021
? @Sportsnet pic.twitter.com/40HkmYZ7qS
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