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Форвард «Монреаля» Котканиеми ударил клюшкой об борт на скамейке штрафников после пропущенной шайбы

03:52
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Форвард «Монреаля» Йеспери Котканиеми эмоционально отреагировал на пропущенную шайбу своей команды во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто».

20-летний финн был удален во втором периоде на две минуты, а через полторы минуты «Канадиенс» пропустили третью шайбу. Котканиеми эмоционально отреагировал на гол, ударив клюшкой об борт на скамейке штрафников.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей