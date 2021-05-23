Форвард «Монреаля» Котканиеми ударил клюшкой об борт на скамейке штрафников после пропущенной шайбы

Форвард «Монреаля» Йеспери Котканиеми эмоционально отреагировал на пропущенную шайбу своей команды во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто».

20-летний финн был удален во втором периоде на две минуты, а через полторы минуты «Канадиенс» пропустили третью шайбу. Котканиеми эмоционально отреагировал на гол, ударив клюшкой об борт на скамейке штрафников.