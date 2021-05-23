Форвард «Монреаля» Йеспери Котканиеми ответил на вопрос журналистов о большом количестве удалений во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто» (1:5). Обе команды заработали 38 штрафных минут.

«Я хотел бы сказать много вещей, но вы, ребята, знаете, что я не могу, поэтому я скажу «без комментариев», — приводит слова Котканиеми журналистка Приянта Эмрис.

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет 25 мая в Монреале и начнется в 2:00 мск.