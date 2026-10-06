Форвард «Монреаля» Демидов пропустит от двух до четырех недель из-за травмы
Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов выбыл на срок от двух до четырех недель, сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что у 20-летнего хоккеиста травма нижней части тела.
Демидов выступает за «Монреаль» с 2025 года. В начале июля россиянин заключил новый контракт с «Канадиенс» на восемь лет.
В сезоне-2025/26 Демидов набрал 62 (19+43) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 9 (3+6) очков в 19 играх плей-офф. В сезоне-2026/27 нападающий провел 2 матча, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.
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|И
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|П
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|5
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|2
|Каролина
|4
|2
|2
|5
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|3
|2
|1
|4
|4
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|5
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|6
|Айлендерс
|3
|1
|2
|2
|7
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|2
|8
|Филадельфия
|4
|0
|4
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|4
|2
|2
|6
|2
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|3
|Тампа-Бэй
|3
|2
|1
|4
|4
|Баффало
|3
|2
|1
|4
|5
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|6
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|8
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|4
|3
|1
|7
|2
|Юта
|4
|3
|1
|6
|3
|Миннесота
|3
|2
|1
|5
|4
|Колорадо
|3
|2
|1
|4
|5
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|3
|6
|Сент-Луис
|3
|1
|2
|2
|7
|Даллас
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|4
|3
|1
|7
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Анахайм
|3
|2
|1
|4
|4
|Сан-Хосе
|3
|2
|1
|4
|5
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|3
|0
|3
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
|8.10
|02:30
|Виннипег – Колорадо
|3 : 2
|8.10
|02:30
|Вашингтон – Питтсбург
|5 : 3
|8.10
|05:00
|Анахайм – Эдмонтон
|2 : 5
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