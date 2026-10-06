Форвард «Монреаля» Демидов пропустит от двух до четырех недель из-за травмы

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов выбыл на срок от двух до четырех недель, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что у 20-летнего хоккеиста травма нижней части тела.

Демидов выступает за «Монреаль» с 2025 года. В начале июля россиянин заключил новый контракт с «Канадиенс» на восемь лет.

В сезоне-2025/26 Демидов набрал 62 (19+43) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 9 (3+6) очков в 19 играх плей-офф. В сезоне-2026/27 нападающий провел 2 матча, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

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