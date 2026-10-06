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Форвард «Монреаля» Иван Демидов пропустит от двух до четырех недель из-за травмы

Форвард «Монреаля» Демидов пропустит от двух до четырех недель из-за травмы

Алина Савинова
Иван Демидов.
Фото Getty Images

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов выбыл на срок от двух до четырех недель, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что у 20-летнего хоккеиста травма нижней части тела.

Демидов выступает за «Монреаль» с 2025 года. В начале июля россиянин заключил новый контракт с «Канадиенс» на восемь лет.

В сезоне-2025/26 Демидов набрал 62 (19+43) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 9 (3+6) очков в 19 играх плей-офф. В сезоне-2026/27 нападающий провел 2 матча, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

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Иван Демидов
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ХК Монреаль Канадиенс
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2 Каролина 4 2 2 5
3 Вашингтон 3 2 1 4
4 Питтсбург 4 2 2 4
5 Коламбус 2 1 1 2
6 Айлендерс 3 1 2 2
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8 Филадельфия 4 0 4 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 4 2 2 6
2 Оттава 3 2 1 4
3 Тампа-Бэй 3 2 1 4
4 Баффало 3 2 1 4
5 Торонто 4 2 2 4
6 Бостон 4 2 2 4
7 Монреаль 3 1 2 3
8 Детройт 3 1 2 2
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 4 3 1 7
2 Юта 4 3 1 6
3 Миннесота 3 2 1 5
4 Колорадо 3 2 1 4
5 Нэшвилл 3 1 2 3
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7 Даллас 3 1 2 2
8 Чикаго 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 4 3 1 7
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8.10 02:30 Виннипег – Колорадо 3 : 2
8.10 02:30 Вашингтон – Питтсбург 5 : 3
8.10 05:00 Анахайм – Эдмонтон 2 : 5
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