Форвард «Монреаля» Галлахер разбил голову об лед во время борьбы с Сергачевым
07:34
Нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер разбил голову об лед во время первого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (1:5).
Канадец получил повреждение в конце третьего периода во время борьбы с российским защитником «Лайтнинг» Михаилом Сергачевым. Галлахер неудачно упал, будучи без шлема, и ударился головой об лед. У хоккеиста началось кровотечение, он был вынужден отправиться в раздевалку. Арбитры не зафиксировали нарушения со стороны Сергачева.
Jeeeeesus pic.twitter.com/w3T8eYRTuR— Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) June 29, 2021
«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» со счетом 1-0. Второй матч состоится 1 июля.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю