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Форвард «Монреаля» Галлахер разбил голову об лед во время борьбы с Сергачевым

07:34
Брендан Галлахер. Фото Скриншот трансляции NBC, Twitter
Брендан Галлахер. Фото Скриншот трансляции NBC, Twitter
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Нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер разбил голову об лед во время первого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (1:5).

Канадец получил повреждение в конце третьего периода во время борьбы с российским защитником «Лайтнинг» Михаилом Сергачевым. Галлахер неудачно упал, будучи без шлема, и ударился головой об лед. У хоккеиста началось кровотечение, он был вынужден отправиться в раздевалку. Арбитры не зафиксировали нарушения со стороны Сергачева.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» со счетом 1-0. Второй матч состоится 1 июля.

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Иван Торопцев все материалы автора
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