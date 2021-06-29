Форвард «Монреаля» Галлахер разбил голову об лед во время борьбы с Сергачевым

Нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер разбил голову об лед во время первого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (1:5).

Канадец получил повреждение в конце третьего периода во время борьбы с российским защитником «Лайтнинг» Михаилом Сергачевым. Галлахер неудачно упал, будучи без шлема, и ударился головой об лед. У хоккеиста началось кровотечение, он был вынужден отправиться в раздевалку. Арбитры не зафиксировали нарушения со стороны Сергачева.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» со счетом 1-0. Второй матч состоится 1 июля.