Форвард «Монреаля» Друэн сообщил, что Ши Уэбер закончил карьеру
12:25
Нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн сообщил, что капитан «Канадиенс» Ши Уэбер завершил карьеру.
«Сейчас Ши занимается скаутингом, работает с Марком Бержевевном, занимается чем-то еще. По сути, он завершил карьеру. Все знают, что он уже не вернется, что хоккей для него закончился», — приводит La Presse слова Друэна.
«Монреаль» не подтверждал информацию о том, что 36-летний Уэбер завершил карьеру, хоккеист остается в списке игроков, выбывших на длительный срок. Контракт защитника с зарплатой в 7,85 миллиона долларов в год действует до конца сезона-2025/26.
Дополнительная информация:
https://www.lapresse.ca/sports/hockey/2021-10-26/le-canadien/shea-weber-a-pris-sa-retraite-selon-jonathan-drouin.php
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