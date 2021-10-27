Форвард «Монреаля» Друэн сообщил, что Ши Уэбер закончил карьеру

Нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн сообщил, что капитан «Канадиенс» Ши Уэбер завершил карьеру.

«Сейчас Ши занимается скаутингом, работает с Марком Бержевевном, занимается чем-то еще. По сути, он завершил карьеру. Все знают, что он уже не вернется, что хоккей для него закончился», — приводит La Presse слова Друэна.

«Монреаль» не подтверждал информацию о том, что 36-летний Уэбер завершил карьеру, хоккеист остается в списке игроков, выбывших на длительный срок. Контракт защитника с зарплатой в 7,85 миллиона долларов в год действует до конца сезона-2025/26.