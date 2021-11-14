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Форвард «Миннесоты» Питлик стал первой звездой дня в НХЛ благодаря хет-трику в ворота «Сиэтла»

10:58
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Нападающий «Миннесоты» Рэм Питлик признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Форвард отличился хет-триком в матче регулярного чемпионата против «Сиэтла» (4:2). Отметим, что эти голы стали для 24-летнего канадца первыми в НХЛ.

Вторая звезда дня — защитник «Нэшвилла» Роман Йоси, который забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в игре с «Аризоной» (4:1).

Третьей звездой дня стал форвард «Детройта» Дилан Ларкин, который забросил две шайбы, в том числе — победную в матче с «Монреалем» (3:2 ОТ).

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Иван Торопцев все материалы автора
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